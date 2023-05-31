При обрушении трибун в Ростове-на-Дону пострадали 24 ребёнка

В результате обрушения трибун на гребном канале в Ростове-на-Дону пострадали 24 ребёнка, четверо находятся в тяжёлом и ещё один в крайне тяжёлом состоянии, заявили в Минздраве России.

РИА Новости