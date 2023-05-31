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При обрушении трибун в Ростове-на-Дону пострадали 24 ребёнка

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В результате обрушения трибун на гребном канале в Ростове-на-Дону пострадали 24 ребёнка, четверо находятся в тяжёлом и ещё один в крайне тяжёлом состоянии, заявили в Минздраве России.
При обрушении трибун в Ростове-на-Дону пострадали 24 ребёнка
  • РИА Новости

«По оперативным данным... один человек погиб, пострадали 37... В происшествии пострадали 24 ребёнка, 21 из них госпитализирован, среди них 4 в тяжёлом и 1 в крайне тяжёлом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что общее число пострадавших возросло до 36.

ЧП произошло на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 на улице Пойменной. 

Возбуждено уголовное дело.

Губернатор Ростова-на-Дону Василий Голубев посетил горбольницу, куда доставили основную группу пострадавших детей. В медучреждении находится 13 пострадавших несовершеннолетних.

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