При обрушении трибун в Ростове-на-Дону пострадали 24 ребёнка
- РИА Новости
«По оперативным данным... один человек погиб, пострадали 37... В происшествии пострадали 24 ребёнка, 21 из них госпитализирован, среди них 4 в тяжёлом и 1 в крайне тяжёлом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Ранее сообщалось, что общее число пострадавших возросло до 36.
ЧП произошло на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 на улице Пойменной.
Губернатор Ростова-на-Дону Василий Голубев посетил горбольницу, куда доставили основную группу пострадавших детей. В медучреждении находится 13 пострадавших несовершеннолетних.