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Минфин России предложил разрешить продавать алкоголь пассажирам внутренних рейсов

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Минфин России предложил разрешить розничную продажу пассажирам алкоголя владельцами магазинов беспошлинной торговли, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к такой продаже.
Минфин России предложил разрешить продавать алкоголь пассажирам внутренних рейсов
  • © РИА Новости / Мария Селиванова

Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Предлагается до 30 июня 2026 года разрешить розничную продажу алкогольной продукции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная мера поддержит операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли, понёсших убытки в период пандемии и из-за действий недружественных иностранных государств.

Ранее сообщалось, что магазины дьюти-фри в России попросили о поддержке на фоне санкций.

Также поступала информация, что в Петербурге и Москве появятся магазины беспошлинной торговли для иностранных дипломатов.

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