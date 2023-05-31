Минфин России предложил разрешить продавать алкоголь пассажирам внутренних рейсов
- © РИА Новости / Мария Селиванова
Информация об этом появилась на сайте ведомства.
«Предлагается до 30 июня 2026 года разрешить розничную продажу алкогольной продукции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данная мера поддержит операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли, понёсших убытки в период пандемии и из-за действий недружественных иностранных государств.
Ранее сообщалось, что магазины дьюти-фри в России попросили о поддержке на фоне санкций.
Также поступала информация, что в Петербурге и Москве появятся магазины беспошлинной торговли для иностранных дипломатов.