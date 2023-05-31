В России предложили запретить проезд электросамокатов по пешеходным улицам

Депутат Госдумы Александр Якубовский направил в МВД и Минтранс России предложение запретить проезд электросамокатов по пешеходным улицам и ограничить скорость транспортных средств до 15 км/ч.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на официальное письмо на имя ведомств, депутаты также предложили запретить несовершеннолетним пользоваться такими электросамокатами. Соответствующие меры также инициировали для доставщиков товаров на дом на электровелосипедах.

«Мы должны смотреть на статистику происшествий с СИМ — её непрерывный рост показывает, что внесенные изменения пока не работают. В этом случае необходимо обеспечить безопасность пешеходов», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что лидером Московской области по количеству арендованных за месяц электросамокатов стали Мытищи, где зафиксировали свыше 40 тыс. поездок.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев выступил с предложением ввести права на управление электросамокатами.