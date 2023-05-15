Лидером Подмосковья по числу арендованных электросамокатов стали Мытищи

Лидером Московской области по количеству арендованных за месяц электросамокатов стали Мытищи, где зафиксировали свыше 40 тыс. поездок.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.

Ежедневно в Мытищах арендуют около 1,6 тыс. электросамокатов. Среднее время аренды — 12 минут.

Чаще всего сервис используют, чтобы добраться до метро, дома или работы.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН заявила, что частные электросамокаты могут быть более опасными, чем те, которые можно арендовать.