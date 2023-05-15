Лидером Подмосковья по числу арендованных электросамокатов стали Мытищи
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.
Ежедневно в Мытищах арендуют около 1,6 тыс. электросамокатов. Среднее время аренды — 12 минут.
Чаще всего сервис используют, чтобы добраться до метро, дома или работы.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН заявила, что частные электросамокаты могут быть более опасными, чем те, которые можно арендовать.