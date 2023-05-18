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Депутат Гусев предложил приравнять электросамокаты к транспортным средствам

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев выступил с предложением ввести права на управление электросамокатами.

В беседе с URA.RU депутат выразил мнение, что права на управление электросамокатами нужно выдавать гражданам в возрасте от 16 лет и старше — так же, как и в ситуации со скутерами.

«У нас лет 15 назад была тема со скутерами. Ими тоже можно было пользоваться без шлема, без прав. Каждый покупал скутер и ездил. Потом все поняли, что это представляет опасность для людей, и их приравняли к транспортным средствам. Люди стали получать права, начали ездить уже по правилам, и сразу прекратились эти вопросы», — добавил Гусев.

Ранее НСН сообщала, что сезон проката электросамокатов в Москве стартовал в марте.

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