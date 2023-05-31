РИА Новости: протоиерей Калинин попал в больницу с сердечным приступом

Запрещённый в служении протоиерей Леонид Калинин сообщил, что попал в больницу в Москве с сердечным приступом.

«Да. Правда. Сегодня утром всё было хорошо. А потом стало давить сильно грудь, я не гипертоник, не понял что», — приводит РИА Новости ответ Калинина на вопрос, действительно ли он попал в больницу.

По его словам, после приезда врачей выяснилось, что у него давление 220 на 110, после чего он был госпитализирован.

Ранее стало известно, что протоиерей Леонид Калинин освобождён от всех должностей и запрещён в служении за «воспрепятствование» принесению в храм Христа Спасителя «Троицы» Андрея Рублёва.

До этого в Министерстве культуры России сообщили, что икона Святой Троицы Андрея Рублёва будет на две недели перемещена в храм Христа Спасителя.

Как отмечали в Кремле, решение о передаче иконы «Троица» церкви было согласовано с президентом России Владимиром Путиным.