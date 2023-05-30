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СК России расследует обстрелы пункта временного размещения в Белгородской области

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Следственный комитет России расследует новые обстрелы украинскими войсками села Таволжанка и пункта временного размещения в Белгородской области.
СК России расследует обстрелы пункта временного размещения в Белгородской области

«Объектом обстрела ВСУ стал пункт временного размещения с отселёнными жителями Белгородской области, есть раненые и погибшие. Обстрелу также подверглось село Новая Таволжанка. Осколками снарядов существенно повреждены объекты гражданской инфраструктуры», — сообщило ведомство.

Также известно, что в результате обстрела Донецка ранена девочка 2011 года рождения, а в Будённовском районе пострадала женщина 1955 года рождения, в городе Ясиноватая ранение получил мужчина 2001 года рождения.

30 мая украинские военные ствольной артиллерией нанесли удары по пункту временного размещения отселённых жителей в Белгородской области.

Погиб охранник учреждения, два человека ранены, они находятся в тяжёлом состоянии.

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