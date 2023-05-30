Гладков: охранник ПВР погиб в результате ударов ВСУ, ещё два человека в реанимации

Украинские военные ствольной артиллерией обстреляли пункт временного размещения, в котором находились мирные жители Белгородской области. Погиб охранник учреждения, два человека ранены, они находятся в тяжёлом состоянии.

«Погиб Виталий Алексеевич, охранник этого учреждения. Ещё два человека ранены. Они в тяжёлом состоянии находятся в реанимации. Один мужчина с проникающими ранениями брюшной полости, второй — с проникающими ранениями грудной клетки. Их прооперировали, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Три прямых попадания в санаторий пришлись на жилой и административный корпуса, а также на территорию проходной.

В пункте размещения проживали жители Середы.

Губернатор также опубликовал фотографии с места происшествия.

30 мая украинские военные нанесли удары по пункту временного размещения отселённых жителей в Белгородской области.