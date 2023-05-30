В Госдуму внесли проект о запрете на медицинские операции по смене пола

В Госдуму внесён законопроект о полном запрете на медицинские операции по смене пола. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии.

«Мы предлагаем сделать исключение для врожденных аномалий у детей», — написал вице-спикер нижней палаты парламента Пётр Толстой в Telegram-канале.

По его словам, в таком случае медицинское вмешательство может допускаться только по решению врачебной комиссии федерального госучреждения здравоохранения, а не отдельным врачом единолично.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев заявил, что законопроект о запрете менять пол без медицинских показаний планируют внести в нижнюю палату парламента 29 мая.

Как отметил Николаев, операция, как и любое другое медицинское вмешательство, должна быть направлена на возвращение человека к норме, а не на усугубление его состояния.