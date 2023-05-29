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В Госдуме завершили работу по проекту закона о запрете менять пол без медицинских показаний

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Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев заявил, что законопроект о запрете менять пол без медицинских показаний планируют внести в нижнюю палату парламента 29 мая.
В Госдуме завершили работу по проекту закона о запрете менять пол без медицинских показаний
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В тексте документа говорится, что запрет касается людей с психическими заболеваниями и отклонениями.

Как отметил Николаев, операция, как и любое другое медицинское вмешательство, должна быть направлена на возвращение человека к норме, а не на усугубление его состояния.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии.

Путин также назвал неприемлемым для России навязывание Западом нетрадиционных ценностей, в том числе «третьего пола».

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