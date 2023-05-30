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Собянин: несколько семей обратились к психологам после инцидента с БПЛА в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько семей обратились к психологам после инцидента с БПЛА в столице.
Собянин: несколько семей обратились к психологам после инцидента с БПЛА в Москве
  • РИА Новости

«Сразу после случившегося всем жителям домов была оказана психологическая и социальная помощь: несколько семей обратились к психологам, пять человек перевезли в комфортное учреждение соцзащиты в отдельные комнаты, предоставили горячее питание, сейчас они уже дома», — написал мэр в Telegram.

Утром 30 мая киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве, сообщили в Минобороны России.

Средствами РЭБ и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» все восемь БПЛА были подавлены или сбиты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что средства ПВО и региональные власти сработали должным образом и хорошо во время атаки беспилотников на Московский регион.

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