Собянин: несколько семей обратились к психологам после инцидента с БПЛА в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько семей обратились к психологам после инцидента с БПЛА в столице.

«Сразу после случившегося всем жителям домов была оказана психологическая и социальная помощь: несколько семей обратились к психологам, пять человек перевезли в комфортное учреждение соцзащиты в отдельные комнаты, предоставили горячее питание, сейчас они уже дома», — написал мэр в Telegram.

Утром 30 мая киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве, сообщили в Минобороны России.

Средствами РЭБ и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» все восемь БПЛА были подавлены или сбиты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что средства ПВО и региональные власти сработали должным образом и хорошо во время атаки беспилотников на Московский регион.