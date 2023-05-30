Собянин: несколько семей обратились к психологам после инцидента с БПЛА в Москве
- РИА Новости
«Сразу после случившегося всем жителям домов была оказана психологическая и социальная помощь: несколько семей обратились к психологам, пять человек перевезли в комфортное учреждение соцзащиты в отдельные комнаты, предоставили горячее питание, сейчас они уже дома», — написал мэр в Telegram.
Утром 30 мая киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве, сообщили в Минобороны России.
Средствами РЭБ и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» все восемь БПЛА были подавлены или сбиты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что средства ПВО и региональные власти сработали должным образом и хорошо во время атаки беспилотников на Московский регион.