Суд в Воронеже смягчил наказание американцу Гилману по делу о нападении на полицейского
- РИА Новости
«Смягчить наказание до трёх лет шести месяцев», — сказал судья Сергей Черник.
Как отмечается, суд апелляционной инстанции исключил из решения первой инстанции привлечение Гилмана к дисциплинарной ответственности, наличие у него дисциплинарных взысканий в период нахождения в СИЗО.
Также суд зачёл в срок наказания время пребывания Гилмана под административным арестом — с 19 по 23 января 2022 года.
В октябре прошлого года сообщалось, что защита американского гражданина Роберта Гилмана планирует обратиться к США с просьбой инициировать обменный процесс.
Гилман был задержан 17 января 2022 года из-за того, что пьяным нарушал порядок в поезде.
По данным следствия, он несколько раз ударил ногой полицейского.
Воронежский Центральный районный суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы.