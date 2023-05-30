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Суд в Воронеже смягчил наказание американцу Гилману по делу о нападении на полицейского

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Воронежский областной суд смягчил приговор гражданину США Роберту Гилману за нападение на полицейского. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд в Воронеже смягчил наказание американцу Гилману по делу о нападении на полицейского
  • РИА Новости

«Смягчить наказание до трёх лет шести месяцев», — сказал судья Сергей Черник.

Как отмечается, суд апелляционной инстанции исключил из решения первой инстанции привлечение Гилмана к дисциплинарной ответственности, наличие у него дисциплинарных взысканий в период нахождения в СИЗО.

Также суд зачёл в срок наказания время пребывания Гилмана под административным арестом — с 19 по 23 января 2022 года.

В октябре прошлого года сообщалось, что защита американского гражданина Роберта Гилмана планирует обратиться к США с просьбой инициировать обменный процесс.

Гилман был задержан 17 января 2022 года из-за того, что пьяным нарушал порядок в поезде.

По данным следствия, он несколько раз ударил ногой полицейского.

Воронежский Центральный районный суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы.

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