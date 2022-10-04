В Воронеже приговорили американца Гилмана к 4,5 годам колонии за нападение на полицейского

Воронежский Центральный районный суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы гражданина США Роберта Гилмана, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского в Воронеже.

Об этом сообщило РИА Новости.

«Признать Гилмана Роберта виновным и назначить наказание четыре года шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — огласил решение судья.

Американцу будет засчитан срок содержания под стражей.

Гилман 17 января 2022 года был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции в Воронеже из-за того, что пьяным нарушал порядок в поезде.

По данным следствия, Гилман несколько раз ударил ногой полицейского.