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В Воронеже приговорили американца Гилмана к 4,5 годам колонии за нападение на полицейского

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Воронежский Центральный районный суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы гражданина США Роберта Гилмана, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского в Воронеже.
В Воронеже приговорили американца Гилмана к 4,5 годам колонии за нападение на полицейского
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости

«Признать Гилмана Роберта виновным и назначить наказание четыре года шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — огласил решение судья.

Американцу будет засчитан срок содержания под стражей. 

Гилман 17 января 2022 года был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции в Воронеже из-за того, что пьяным нарушал порядок в поезде.

По данным следствия, Гилман несколько раз ударил ногой полицейского.

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