В Воронеже приговорили американца Гилмана к 4,5 годам колонии за нападение на полицейского
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
«Признать Гилмана Роберта виновным и назначить наказание четыре года шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — огласил решение судья.
Американцу будет засчитан срок содержания под стражей.
Гилман 17 января 2022 года был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции в Воронеже из-за того, что пьяным нарушал порядок в поезде.
По данным следствия, Гилман несколько раз ударил ногой полицейского.