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Адвокат американца Гилмана планирует обратиться к США с просьбой об обмене

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Защита американского гражданина Роберта Гилмана, осуждённого за нападение на полицейского в Воронеже, планирует обратиться к США с просьбой инициировать обменный процесс.
Адвокат американца Гилмана планирует обратиться к США с просьбой об обмене
  • РИА Новости

Об этом заявил адвокат Валерий Иванников.

«Я полагаю необходимым, уже согласовано, что мы будем обращаться к властям США с целью инициирования обменного процесса, если это будет возможно», — цитирует адвоката РИА Новости.

4 октября воронежский Центральный районный суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы Гилмана, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского в Воронеже.

17 января 2022 года гражданин США был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции в Воронеже из-за того, что пьяным нарушал порядок в поезде.

По данным следствия, Гилман несколько раз ударил ногой полицейского.

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