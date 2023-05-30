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Объявлены итоги форума «Российская креативная неделя — Дальний Восток»

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В Дальневосточном федеральном округе завершился форум «Российская креативная неделя — Дальний Восток». Деловую программу и фестивальную часть посетили более 83 тыс. человек.
Объявлены итоги форума «Российская креативная неделя — Дальний Восток»
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Форум проводился АНО «Креативная экономика» совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Участниками форума стали более 300 спикеров, в том числе лидеры креативных индустрий, институтов развития, бизнеса федерального и регионального уровня, представители органов власти.

«Представители субъектов презентовали свои успешные кейсы, поделились наработками. Самое главное для креативных индустрий — настроенная, комфортная среда и атмосфера, в которой идеи и проекты находят своё воплощение, а креативные люди — единомышленников. И могу сказать, что нам такую среду и атмосферу удалось создать в рамках нашего форума на Дальнем Востоке», — заявила директор форума Марина Абрамова.

Ранее сообщалось, что в Омской области рассказали о мерах поддержки креативного сектора экономики.

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