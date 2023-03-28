В Омской области рассказали о мерах поддержки креативного сектора экономики

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Правительство Омской области приняло план мероприятий по «Концепции развития креативных индустрий до 2030 года».
В Омской области рассказали о мерах поддержки креативного сектора экономики
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Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В креативном секторе работает больше 8 тыс. омских предпринимателей. Его развитие — одно из ключевых направлений экономической политики», — заявил губернатор Александр Бурков.

В план входит 12 направлений работы, в том числе проведение регулярных ярмарок, выставок и аукционов, создание креативных пространств в качестве точек притяжения творческой молодёжи.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

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