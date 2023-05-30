Открытое горение на складе спирта в Подмосковье ликвидировано

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на складе фармацевтической компании в Московской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России по региону.

Открытое возгорание ликвидировано в 18:40, уточнили в ведомстве.

Пострадавших нет.

Ранее площадь возгорания на складе по производству медицинского спирта выросла до 3150 кв. м.