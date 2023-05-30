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Открытое горение на складе спирта в Подмосковье ликвидировано

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Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на складе фармацевтической компании в Московской области.
Открытое горение на складе спирта в Подмосковье ликвидировано
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России по региону.

Открытое возгорание ликвидировано в 18:40, уточнили в ведомстве.

Пострадавших нет.

Ранее площадь возгорания на складе по производству медицинского спирта выросла до 3150 кв. м.

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