Открытое горение на складе спирта в Подмосковье ликвидировано
Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на складе фармацевтической компании в Московской области.
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России по региону.
Открытое возгорание ликвидировано в 18:40, уточнили в ведомстве.
Пострадавших нет.
Ранее площадь возгорания на складе по производству медицинского спирта выросла до 3150 кв. м.
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