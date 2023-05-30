Площадь пожара на складе спирта в Подмосковье выросла до 3150 квадратных метров
Площадь возгорания на складе по производству медицинского спирта в Московской области выросла до 3150 кв. м.
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«По данным на 15:25 мск, площадь горения составляет 3150 кв. м», — сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на складе с медицинским спиртом в Подмосковье произошёл пожар.
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