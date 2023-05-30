МВД России объявило в розыск главкома ВСУ Залужного
Министерство внутренних дел России объявило в розыск главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного.
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на базу МВД.
В апреле Лефортовский суд Москвы заочно арестовал начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России. Он объявлен в международный розыск.
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