МВД России объявило в розыск главкома ВСУ Залужного 

Министерство внутренних дел России объявило в розыск главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на базу МВД.

В апреле Лефортовский суд Москвы заочно арестовал начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России. Он объявлен в международный розыск.