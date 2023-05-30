Диетолог Мансурова посоветовала пить фильтрованную воду вместо кипячёной

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова в преддверии лета напомнила, что недостаток воды может вызвать обезвоживание и привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Для утоления жажды лучше выбирать очищенную от механических примесей фильтрованную воду, в которой содержится небольшое количество солей, а также полезные микроэлементы — йод, фтор, хлор, селен, кальций, сообщила специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

Кипячёная вода не принесёт организму пользы, как и дистиллированная.

В среднем нормальная доза для человека в сутки — 2 л чистой воды, добавила она.

Так, рекомендуется выпивать стакан воды за полчаса до еды, а после приёма пищи ожидать около 1,5 часа, прежде чем употреблять воду снова, чтобы излишняя жидкость не нарушила процесс пищеварения, подчеркнула Мансурова.

Ранее психолог, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Центра психического здоровья Илья Плужников в беседе с ФАН поделился советами, как избежать срывов при соблюдении диеты.