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В Крыму проводят проверку по факту гибели студентки

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В Крыму проводят проверку по факту гибели 19-летней студентки из Симферополя и исчезновения её друга.
В Крыму проводят проверку по факту гибели студентки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное СУ СК России.

«Установлено, что девушка приехала в Раздольненский район в гости к своему другу, пара отправилась купаться на Бакальскую косу. Данное место является запрещённым для купания», — заявили следователи.

Как отметили в ведомстве, в заповедной зоне есть соответствующие знаки и шлагбаум.

«В результате нарушения молодыми людьми правил безопасности произошла трагедия. Тело девушки было обнаружено на берегу моря в районе Славновского сельского поселения», — рассказали в управлении.

Поиски её 19-летнего друга продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области прокуратура проводит проверку в связи с тем, что в Камышлове 15-летний подросток-инвалид утонул, переходя реку вброд.

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