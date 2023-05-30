Специалист Джансен назвал критерии культуры психологической безопасности в коллективе
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Очень часто работники вынуждены увольняться из-за трудностей в общении с коллегами. Причины этого в том, что в компаниях нет собственной культуры психологической безопасности, поделился эксперт с «Газетой.Ru».
Задача заключается в том, чтобы выстроить такую культуру. Критерии хорошей психологической среды — отсутствие токсичной критики и спокойное отношение к ошибкам, отметил Джансен.
«Психологическая безопасность и уверенность в том, что работник может высказать своё предложение без опасений, снижают текучку кадров и формируют долгосрочные, эффективные и комфортные для работы команды», — резюмировал эксперт.
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