В России ряд продуктов для приготовления окрошки подорожал за год

Аналитики АТОЛ выяснили, что некоторые продукты для приготовления окрошки, которые можно приобрети в небольших магазинах, за год выросли в цене. При этом часть продуктов, напротив, подешевела.

Об этом пишет «Газета.Ru».

В рамках общей инфляции выросли цены на огурцы и сметану. Так, средняя стоимость 1 кг огурцов — 188 рублей, на 5,5% дороже, чем в мае 2022 года. Цены на квас и кефир выросли на 5% (86 рублей) и на 2% (72 рубля за 1 л) соответственно.

Средняя цена за десяток яиц в мае 2023 составила 84 рубля — на 1% выше, чем в мае 2022-го. Редис подорожал на 0,6%, варёная колбаса — на 0,4%.

Картофель, наоборот, подешевел: в мае 2023 года цена 1 кг составила 42 рубля — это на 21% меньше, чем годом ранее.

30 мая в России отмечается гастрономический праздник — День окрошки.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные «Платформы ОФД» сообщали, что средний чек на продукты для квасной окрошки в России вырос за год на 3% и составил почти 900 рублей.