Жители Подмосковья рассказали, что слышали громкие звуки во время атаки БПЛА

Жители Московской области рассказали RT, что слышали громкие звуки во время атаки беспилотников украинской армии.

Жительница подмосковного города Одинцово рассказала о падении беспилотника, предположительно, в районе Ильинского шоссе.

По её словам, во время падения БПЛА громкий звук был слышен примерно в 15 км от места ЧП.

«Было такое ощущение, что уронили плиту или лифт. Было громко», — рассказала она.

Женщина добавила, что сейчас обстановка в Одинцовском городском округе спокойная.

Другой житель Подмосковья рассказал, что находился во время атаки дронов на рыбалке в Красногорске.

«Сами беспилотники я не видел, но около 04:00 услышал около шести — восьми мощных взрывов в небе над городом. Всё аж содрогалось. Звуки, похожие на гром, только гораздо сильнее. Мы с другими рыбаками не сразу поняли, что это БПЛА, продолжили рыбачить», — сказал он.

В Минобороны России заявили, что утром киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.

В атаке по зданиям в Москве ВСУ задействовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все беспилотники были поражены.