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Жители Подмосковья рассказали, что слышали громкие звуки во время атаки БПЛА

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Жители Московской области рассказали RT, что слышали громкие звуки во время атаки беспилотников украинской армии.
Жители Подмосковья рассказали, что слышали громкие звуки во время атаки БПЛА
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Жительница подмосковного города Одинцово рассказала о падении беспилотника, предположительно, в районе Ильинского шоссе.

По её словам, во время падения БПЛА громкий звук был слышен примерно в 15 км от места ЧП.

«Было такое ощущение, что уронили плиту или лифт. Было громко», — рассказала она. 

Женщина добавила, что сейчас обстановка в Одинцовском городском округе спокойная.

Другой житель Подмосковья рассказал, что находился во время атаки дронов на рыбалке в Красногорске.

«Сами беспилотники я не видел, но около 04:00 услышал около шести — восьми мощных взрывов в небе над городом. Всё аж содрогалось. Звуки, похожие на гром, только гораздо сильнее. Мы с другими рыбаками не сразу поняли, что это БПЛА, продолжили рыбачить», — сказал он. 

В Минобороны России заявили, что утром киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.

В атаке по зданиям в Москве ВСУ задействовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все беспилотники были поражены.

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