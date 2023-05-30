Жители Подмосковья рассказали, что слышали громкие звуки во время атаки БПЛА
- © РИА Новости / Алексей Никольский
Жительница подмосковного города Одинцово рассказала о падении беспилотника, предположительно, в районе Ильинского шоссе.
По её словам, во время падения БПЛА громкий звук был слышен примерно в 15 км от места ЧП.
«Было такое ощущение, что уронили плиту или лифт. Было громко», — рассказала она.
Женщина добавила, что сейчас обстановка в Одинцовском городском округе спокойная.
Другой житель Подмосковья рассказал, что находился во время атаки дронов на рыбалке в Красногорске.
«Сами беспилотники я не видел, но около 04:00 услышал около шести — восьми мощных взрывов в небе над городом. Всё аж содрогалось. Звуки, похожие на гром, только гораздо сильнее. Мы с другими рыбаками не сразу поняли, что это БПЛА, продолжили рыбачить», — сказал он.
В Минобороны России заявили, что утром киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.
В атаке по зданиям в Москве ВСУ задействовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все беспилотники были поражены.