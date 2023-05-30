Депутат Бессараб отметила необходимость проведения уроков мужества в школах
- РИА Новости
Депутат выразила уверенность в том, что в самом ближайшем будущем «фильмы, книги, рассказы об СВО, о победах наших ребят» будут выпускаться повсеместно.
«Будут и игрушки, и дети заинтересуются… Конечно, будут новые солдатики и новые игрушки. Нужно ли для этого делать госзаказ, пусть определят специалисты. Но то, что это будет, я уверена», — сказала Бессараб.
Она также отметила необходимость проведения уроков мужества.
«Необходимо, чтобы ребята, которые придут, выполнив задачи СВО, встречались с детьми в школе и рассказывали, как они защищали весь мир от распространения нацизма», — добавила собеседница RT.
Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать государственные рекомендации производителям детских игрушек и товаров в части отражения истории специальной военной операции на Украине.
По его словам, рынок детских игрушек мог бы дополниться наборами солдатиков, сборными моделями и конструкторами военной техники, настольными играми, посвящёнными ходу СВО.