Депутат Бессараб отметила необходимость проведения уроков мужества в школах

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала идею создания государственных рекомендаций производителям детских игрушек и товаров в части отражения истории специальной военной операции на Украине.

Депутат выразила уверенность в том, что в самом ближайшем будущем «фильмы, книги, рассказы об СВО, о победах наших ребят» будут выпускаться повсеместно.

«Будут и игрушки, и дети заинтересуются… Конечно, будут новые солдатики и новые игрушки. Нужно ли для этого делать госзаказ, пусть определят специалисты. Но то, что это будет, я уверена», — сказала Бессараб.

Она также отметила необходимость проведения уроков мужества.

«Необходимо, чтобы ребята, которые придут, выполнив задачи СВО, встречались с детьми в школе и рассказывали, как они защищали весь мир от распространения нацизма», — добавила собеседница RT.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать государственные рекомендации производителям детских игрушек и товаров в части отражения истории специальной военной операции на Украине.

По его словам, рынок детских игрушек мог бы дополниться наборами солдатиков, сборными моделями и конструкторами военной техники, настольными играми, посвящёнными ходу СВО.