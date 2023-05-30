В Ульяновской области две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов

Две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов в Ульяновской области.

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Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура. «На станции Ульяновск-2 при производстве маневровых работ произошёл сход двух вагонов-цистерн с газовым конденсатом», — говорится в сообщении. Уточняется, что одна цистерна опрокинулась, конденсат не разлился. На месте работает восстановительный поезд. Ранее грузовик, перевозивший химикаты, перевернулся на трассе в Башкирии. Также на Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 12 грузовых вагонов.