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В Ульяновской области две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов

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Две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов в Ульяновской области.
В Ульяновской области две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов
  • © Приволжская транспортная прокуратура/Telegram

Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

«На станции Ульяновск-2 при производстве маневровых работ произошёл сход двух вагонов-цистерн с газовым конденсатом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что одна цистерна опрокинулась, конденсат не разлился.

На месте работает восстановительный поезд.

Ранее грузовик, перевозивший химикаты, перевернулся на трассе в Башкирии.

Также на Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 12 грузовых вагонов.

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