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На Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 12 грузовых вагонов

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Сход с рельсов 12 грузовых вагонов произошёл на перегоне Куэнга — Приисковая двухпутного участка Забайкальской железной дороги.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС Забайкалья.

«В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента задержан пассажирский поезд № 1 Владивосток — Москва. 

По данным агентства, пострадавших и угрозы экологии нет. 

Ранее пять вагонов с зерном сошли с рельсов на перегоне в Симферопольском районе Крыма.

Также в начале мая в Брянской области сошли с рельсов около 20 вагонов грузового поезда .

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