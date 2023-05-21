На Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 12 грузовых вагонов
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС Забайкалья.
«В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента задержан пассажирский поезд № 1 Владивосток — Москва.
По данным агентства, пострадавших и угрозы экологии нет.
Ранее пять вагонов с зерном сошли с рельсов на перегоне в Симферопольском районе Крыма.
Также в начале мая в Брянской области сошли с рельсов около 20 вагонов грузового поезда .