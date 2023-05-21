На Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 12 грузовых вагонов

Сход с рельсов 12 грузовых вагонов произошёл на перегоне Куэнга — Приисковая двухпутного участка Забайкальской железной дороги.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС Забайкалья.

«В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента задержан пассажирский поезд № 1 Владивосток — Москва.

По данным агентства, пострадавших и угрозы экологии нет.

Ранее пять вагонов с зерном сошли с рельсов на перегоне в Симферопольском районе Крыма.

Также в начале мая в Брянской области сошли с рельсов около 20 вагонов грузового поезда .