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В Башкирии перевернулась фура с химикатами

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Грузовик, перевозивший химикаты, перевернулся на трассе в Башкирии.

Об этом ГУ МЧС по региону написало в Telegram.

Отмечается, что фура перевозила в металлических бочках эмульгатор катионных битумных эмульсий в жидком виде. 

«В результате опрокидывания фуры произошла деформация металлических бочек и капельный розлив содержимого на поверхность земли», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что угрозы водным объектам нет.

Ранее пассажиры вертолёта Ми-8 в Якутии получили химические ожоги из-за протёкшего топлива.

В апреле в США сошёл с рельсов и загорелся поезд с опасными веществами.

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