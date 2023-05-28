В Башкирии перевернулась фура с химикатами

Грузовик, перевозивший химикаты, перевернулся на трассе в Башкирии.

Об этом ГУ МЧС по региону написало в Telegram.

Отмечается, что фура перевозила в металлических бочках эмульгатор катионных битумных эмульсий в жидком виде.

«В результате опрокидывания фуры произошла деформация металлических бочек и капельный розлив содержимого на поверхность земли», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что угрозы водным объектам нет.

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