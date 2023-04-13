Пассажиры вертолёта Ми-8 в Якутии получили химические ожоги из-за протёкшего топлива
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, топливо из-за перепада температур вышло через дренаж и попало на людей во время посадки вертолёта, в результате чего трое из 22 пассажиров получили химические ожоги I—II степени в подколенных областях.
Вертолёт выполнял рейс Среднеколымск — Черский.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и один получил травмы в результате аварийной посадки частного вертолёта в районе горы Топхан в Кемеровской области.