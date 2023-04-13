Пассажиры вертолёта Ми-8 в Якутии получили химические ожоги из-за протёкшего топлива

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Пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила, что три пассажира вертолёта Ми-8 в Якутии получили химические ожоги из-за протёкшего топлива.
Пассажиры вертолёта Ми-8 в Якутии получили химические ожоги из-за протёкшего топлива
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, топливо из-за перепада температур вышло через дренаж и попало на людей во время посадки вертолёта, в результате чего трое из 22 пассажиров получили химические ожоги I—II степени в подколенных областях.

Вертолёт выполнял рейс Среднеколымск — Черский.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и один получил травмы в результате аварийной посадки частного вертолёта в районе горы Топхан в Кемеровской области.

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