В Москве частично перекрыли движение по улице Удальцова
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Об этом сообщили в московском Дептрансе.
«Перекрыто движение по ул. Удальцова от Ленинского проспекта до ул. Михаила Певцова», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях города произошли незначительные повреждения, на данный момент никто серьёзно не пострадал.
Собянин заявил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания беспилотников, эвакуировали.
Позже губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что утром 30 мая на подлёте к Москве были сбиты несколько беспилотников.