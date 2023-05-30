В Москве частично перекрыли движение по улице Удальцова

Перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова.

Об этом сообщили в московском Дептрансе.

«Перекрыто движение по ул. Удальцова от Ленинского проспекта до ул. Михаила Певцова», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях города произошли незначительные повреждения, на данный момент никто серьёзно не пострадал.

Собянин заявил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания беспилотников, эвакуировали.

Позже губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что утром 30 мая на подлёте к Москве были сбиты несколько беспилотников.