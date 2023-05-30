«Ведомости»: две компании могут выкупить российские активы Decathlon

Российские активы французской сети спортивных магазинов Decathlon могут выкупить турецкая компания FLO Retailing и ливанская Azadea Group.

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов по недвижимости.

«Турецкая компания FLO Retailing и ливанская Azadea Group ведут переговоры о приобретении бизнеса французской сети Decathlon в России», — говорится в публикации.

По данным газеты, стороны рассматривают два варианта сделки. Первый заключается в выкупе инвестором всей российской сети и перезапуске всех точек Decathlon по франчайзингу.

Что касается второго варианта, предполагается тот же самый процесс, но с закрытием всех магазинов.

22 марта прошлого года Decathlon объявил о приостановке деятельности на территории России.

В январе РБК писал, что французская сеть спортмагазинов Decathlon решила продать свой бизнес в России.