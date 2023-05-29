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Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при Минобороны

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Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при военном ведомстве.
Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при Минобороны
  • РИА Новости

«В Москве с участием министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Общественного совета при Минобороны России, которое состоялось сегодня в Национальном центре управления обороной России», — сказано в сообщении ведомства.

Он сказал, что по-прежнему большое внимание в Минобороны уделяется вопросам взаимодействия армии и общества.

Шойгу поблагодарил членов Общественного совета за активное участие в жизни ВС России и работу в области патриотического воспитания молодёжи.

28 мая замминистра обороны России — начальник Главного военно-политического управления вооружённых сил Виктор Горемыкин на итоговом концерте в учебно-методическом центре «Авангард» в рамках Всероссийского тематического форума «ЮНАРМИЯ — СемьЯ» от имени министра обороны Сергея Шойгу поздравил Юнармию с семилетием со дня образования.

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