Мишустин: МСП будет драйвером развития России и её суверенитета

Малый и средний бизнес будет являться драйвером развития России, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«Я абсолютно уверен, именно малый и средний бизнес будет являться катализатором и драйвером экономического развития России, её суверенитета — как экономического, так и промышленного и финансового», — приводит РИА Новости слова Мишустина в ходе заседания правительственной комиссии по развитию МСП в технопарке «Калибр» в Москве.

Он отметил, что необходимо делать всё для того, чтобы количество предприятий и предпринимателей увеличивалось.

Ранее в Генпрокуратуре заявили о рекордно низком числе проверок бизнеса в 2023 году.

Отмечается, что в настоящее время главным приоритетом в деятельности органов прокуратуры является поддержка предпринимателей в условиях частичной мобилизации.