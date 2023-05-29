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Психолог Солис: зрелой нервной системе требуется меньше времени на сон

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Психолог, психотерапевт Юлия Солис рассказала, почему людям старше 55 лет требуется меньше глубокого сна, играющего важную роль в восстановлении физических функций. По словам эксперта, с возрастом происходят изменения в структуре и функции сна.
Психолог Солис: зрелой нервной системе требуется меньше времени на сон
  • Gettyimages.ru

«Более зрелая нервная система и мозг могут более эффективно обрабатывать информацию и восстанавливаться за более короткий период. Вместе с тем может увеличиваться время, проведённое в лёгком сне и пробуждении в течение ночи», — заявила Солис в беседе с Life.ru.

Она также отметила, что такому организму нужно меньше энергии для поддержания метаболических процессов.

«Вместе с сокращением метаболических потребностей организма с возрастом мы также замечаем снижение потребности в восстановительных процессах», — пояснила эксперт.

Кроме того, с возрастом могут меняться циклы бодрствования и сна — например, могут быть более короткие периоды сна и более ранние пробуждения утром.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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