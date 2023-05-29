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Депутат Нилов разъяснил инициативу уравнять льготы для федеральных и региональных пожарных

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Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что к законодателям обратились Российский союз спасателей и отечественные пожарные службы с предложением устранить неравенство сотрудников, выполняющих одни и те же задачи.
Депутат Нилов разъяснил инициативу уравнять льготы для федеральных и региональных пожарных
  • РИА Новости

В пресс-центре «Парламентской газеты» Нилов уточнил, что у федеральных пожарных одна категория преференций, у региональных — другая, и если у первых есть льгота для досрочного выхода на пенсию, то у вторых её нет.

«Комитет прилагает все усилия, мы видим настрой всех депутатов, мы хотим всеми силами найти сбалансированное решение для того, чтобы этот вопрос был решён», — сказал Нилов.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил ввести для медиков санитарной авиации такие же льготы, которые действуют для стюардесс.

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