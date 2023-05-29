За сутки в Симферополе зафиксировано два случая нападения собак на людей

В Симферополе два раза за сутки собаки напали на жителей города.

Первый случай произошёл 28 мая, когда мужчина зашёл на территорию запущенного домовладения за мячом, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на портал правительства Крыма.

«В результате собака весом около 60 кг нанесла тяжёлые повреждения. Была вызвана полиция. По прибытии специалистов на место происшествия пёс сидел сверху на мужчине. В итоге слаженных действий животное удалось отпугнуть. Мужчину доставили в больницу», — уточнил председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.

По его словам, ночью того же дня ещё один пёс в Симферополе бросился на прохожего. Прибывшей на место полиции в целях защиты пришлось ликвидировать животное.

16 апреля в Оренбурге погиб ребёнок в результате нападения стаи бездомных собак во дворе собственного дома. Начальника управления ЖКХ Оренбурга задержали по обвинению в халатности.