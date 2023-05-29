В Шебекине потушили пожар в корпусе, который загорелся после обстрела ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщил глава округа Владимир Жданов.
«Открытое горение на предприятии ликвидировано, пожарные расчёты продолжают проливать конструкции и очаги тления. В воздухе ещё сохраняется запах продуктов горения, для проведения точных замеров их концентрации в воздухе на место уже выехали специалисты», — написал он в Telegram-канале.
Жданов также сообщил, что в результате обстрела в некоторых микрорайонах города и сёлах округа отсутствует электроэнергия.
Энергетики в ближайшее время приступят к восстановительным работам.
29 мая в Шебекине (Белгородская область) со стороны украинских военных были атакованы два промышленных предприятия, в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями.
Пострадали четыре сотрудника предприятия, у них ожоги и отравление угарным газом. Один пострадавший находится в тяжёлом состоянии.