В Шебекине потушили пожар в корпусе, который загорелся после обстрела ВСУ

Пожарные ликвидировали открытое горение в корпусе с лакокрасочными жидкостями в Шебекинском округе, где произошёл пожар после обстрела со стороны ВСУ.

Об этом сообщил глава округа Владимир Жданов.

«Открытое горение на предприятии ликвидировано, пожарные расчёты продолжают проливать конструкции и очаги тления. В воздухе ещё сохраняется запах продуктов горения, для проведения точных замеров их концентрации в воздухе на место уже выехали специалисты», — написал он в Telegram-канале.

Жданов также сообщил, что в результате обстрела в некоторых микрорайонах города и сёлах округа отсутствует электроэнергия.

Энергетики в ближайшее время приступят к восстановительным работам.

29 мая в Шебекине (Белгородская область) со стороны украинских военных были атакованы два промышленных предприятия, в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями.

Пострадали четыре сотрудника предприятия, у них ожоги и отравление угарным газом. Один пострадавший находится в тяжёлом состоянии.