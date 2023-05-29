Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Шебекине потушили пожар в корпусе, который загорелся после обстрела ВСУ

Короткая ссылка
Пожарные ликвидировали открытое горение в корпусе с лакокрасочными жидкостями в Шебекинском округе, где произошёл пожар после обстрела со стороны ВСУ.
В Шебекине потушили пожар в корпусе, который загорелся после обстрела ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава округа Владимир Жданов.

«Открытое горение на предприятии ликвидировано, пожарные расчёты продолжают проливать конструкции и очаги тления. В воздухе ещё сохраняется запах продуктов горения, для проведения точных замеров их концентрации в воздухе на место уже выехали специалисты», — написал он в Telegram-канале.

Жданов также сообщил, что в результате обстрела в некоторых микрорайонах города и сёлах округа отсутствует электроэнергия.

Энергетики в ближайшее время приступят к восстановительным работам.

29 мая в Шебекине (Белгородская область) со стороны украинских военных были атакованы два промышленных предприятия, в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями.

Пострадали четыре сотрудника предприятия, у них ожоги и отравление угарным газом. Один пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить