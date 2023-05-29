В День защиты детей в Ульяновске пройдёт более 50 мероприятий

В День защиты детей в Ульяновске состоится более 50 мероприятий, заявила замглавы города Инна Митрофанова.

Как сообщает mosaica.ru со ссылкой на Митрофанову, для детей проведут различные мастер-классы, концертные и развлекательные программы, флешмобы и спортивные состязания. Площадками для развлекательных мероприятий выбрали городские парки, а также культурные, образовательные и спортивные учреждения.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Московской области оформили более 14 тыс. заявок на бесплатные путёвки в детские лагеря с начала 2023 года.