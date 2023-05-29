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Путин подписал закон о возможности выборов в регионах с военным положением

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Российский президент Владимир Путин подписал закон о возможности проведения выборов в регионах, в которых введено военное положение.
Путин подписал закон о возможности выборов в регионах с военным положением
  • РИА Новости

Закон опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, решение о назначении выборов и референдумов в регионах, где действует военное положение, может быть принято ЦИК России по итогам консультации с Министерством обороны и Федеральной службой безопасности. 

Ранее сообщалось, что в Госдуме приняли законопроект о праве новых российских регионов устанавливать особенности проведения выборов, включая моменты, связанные с военным положением.

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