Путин подписал закон о возможности выборов в регионах с военным положением

Российский президент Владимир Путин подписал закон о возможности проведения выборов в регионах, в которых введено военное положение.

Закон опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, решение о назначении выборов и референдумов в регионах, где действует военное положение, может быть принято ЦИК России по итогам консультации с Министерством обороны и Федеральной службой безопасности.

Ранее сообщалось, что в Госдуме приняли законопроект о праве новых российских регионов устанавливать особенности проведения выборов, включая моменты, связанные с военным положением.