Госдума приняла закон о проведении выборов в новых регионах России
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Об этом сообщает РИА Новости.
Так, например, документом предусматривается возможность организации избирательных участков вне соответствующих регионов, а также возможность для избирателей во время голосования использовать не только паспорт, но и иные документы, его заменяющие.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять поправки, устанавливающие порядок проведения выборов при военном положении.