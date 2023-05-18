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Госдума приняла закон о проведении выборов в новых регионах России

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Депутаты Государственной думы приняли законопроект о праве новых российских регионов устанавливать особенности проведения выборов, включая моменты, связанные с военным положением.
Госдума приняла закон о проведении выборов в новых регионах России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает РИА Новости.

Так, например, документом предусматривается возможность организации избирательных участков вне соответствующих регионов, а также возможность для избирателей во время голосования использовать не только паспорт, но и иные документы, его заменяющие.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять поправки, устанавливающие порядок проведения выборов при военном положении.

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