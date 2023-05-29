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Гладков заявил, что присоединение Харькова решит проблему с обстрелами

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Присоединение территорий Харькова и Харьковской области решит проблему с обстрелами Белгородской области, заявил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков заявил, что присоединение Харькова решит проблему с обстрелами
  • AP

«Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов в Белгородской области», — цитирует его ТАСС.

Гладков добавил, что с начала спецоперации на Украине не менее пяти диверсионно-разведывательных групп заходили в Белгородскую область.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что российское командование ждёт очередного «всплеска энергии» со стороны ВСУ, наступления, которое будет подавлено, после чего армия России сможет взять под контроль Одессу и Харьков.

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