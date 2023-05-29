Женщина выжила после нападения амурского тигра под Уссурийском
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя краевого Минздрава.
«Состояние средней степени тяжести, множественные укушенные раны. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошёл в 3,5 км от села Раковка во время поисков группой людей их накануне пропавшей собаки.
На данный момент Охотнадзор на месте проводит проверку.
Ранее в Советско-Гаванском районе Хабаровского края охотник погиб от нападения тигра.
Также в Хабаровском крае отловили второго амурского тигра, который охотился на собак.