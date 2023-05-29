Женщина выжила после нападения амурского тигра под Уссурийском

В Приморье под Уссурийском тигр напал на женщину, она госпитализирована с рваными ранами.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя краевого Минздрава.

«Состояние средней степени тяжести, множественные укушенные раны. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл в 3,5 км от села Раковка во время поисков группой людей их накануне пропавшей собаки.

На данный момент Охотнадзор на месте проводит проверку.

Ранее в Советско-Гаванском районе Хабаровского края охотник погиб от нападения тигра.

Также в Хабаровском крае отловили второго амурского тигра, который охотился на собак.