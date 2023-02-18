В Хабаровском крае отловили второго амурского тигра, который охотился на собак

В Хабаровском крае отловили уже второго краснокнижного амурского тигра, который охотился на дворовых собак. Тигра обездвижили, его отправят в центр реабилитации диких животных «Утёс».

Об этом сообщил губернатор Михаил Дегтярёв.

«Ещё один «конфликтный» тигр отловлен. На этот раз бригада работала в селе Арсеньево Нанайского района. Поймана молодая тигрица, которая забралась в собачий вольер», — написал он в Telegram.

Через несколько дней тигрица по решению Росприроднадзора будет отпущена на волю, вдали от населённых пунктов, отметил губернатор.

Как пишет РИА Новости, Росприроднадзор выдал разрешение на поимку шести зверей в крае.

В конце января уже был отловлен пятилетний самец с травмированной лапой, зверя прооперировали, теперь он восстанавливается в центре «Утёс».

Как отмечал исполняющий обязанности начальника управления охотничьего хозяйства правительства региона Юрий Колпак, тигры охотятся на собак как на лёгкую добычу, основного корма для хищника — дикого кабана — сейчас в тайге недостаточно из-за вырубки дуба и АЧС.

В декабре 2022 года в Нанайском муниципальном районе Хабаровского края нашли тело погибшего краснокнижного амурского тигрёнка.