В Хабаровском крае отловили второго амурского тигра, который охотился на собак
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор Михаил Дегтярёв.
«Ещё один «конфликтный» тигр отловлен. На этот раз бригада работала в селе Арсеньево Нанайского района. Поймана молодая тигрица, которая забралась в собачий вольер», — написал он в Telegram.
Через несколько дней тигрица по решению Росприроднадзора будет отпущена на волю, вдали от населённых пунктов, отметил губернатор.
Как пишет РИА Новости, Росприроднадзор выдал разрешение на поимку шести зверей в крае.
В конце января уже был отловлен пятилетний самец с травмированной лапой, зверя прооперировали, теперь он восстанавливается в центре «Утёс».
Как отмечал исполняющий обязанности начальника управления охотничьего хозяйства правительства региона Юрий Колпак, тигры охотятся на собак как на лёгкую добычу, основного корма для хищника — дикого кабана — сейчас в тайге недостаточно из-за вырубки дуба и АЧС.
В декабре 2022 года в Нанайском муниципальном районе Хабаровского края нашли тело погибшего краснокнижного амурского тигрёнка.