Узнать больше

В Хабаровском крае отловили второго амурского тигра, который охотился на собак

Короткая ссылка
В Хабаровском крае отловили уже второго краснокнижного амурского тигра, который охотился на дворовых собак. Тигра обездвижили, его отправят в центр реабилитации диких животных «Утёс».
В Хабаровском крае отловили второго амурского тигра, который охотился на собак
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Михаил Дегтярёв.

«Ещё один «конфликтный» тигр отловлен. На этот раз бригада работала в селе Арсеньево Нанайского района. Поймана молодая тигрица, которая забралась в собачий вольер», — написал он в Telegram.

Через несколько дней тигрица по решению Росприроднадзора будет отпущена на волю, вдали от населённых пунктов, отметил губернатор.

Как пишет РИА Новости, Росприроднадзор выдал разрешение на поимку шести зверей в крае.

В конце января уже был отловлен пятилетний самец с травмированной лапой, зверя прооперировали, теперь он восстанавливается в центре «Утёс».

Как отмечал исполняющий обязанности начальника управления охотничьего хозяйства правительства региона Юрий Колпак, тигры охотятся на собак как на лёгкую добычу, основного корма для хищника — дикого кабана — сейчас в тайге недостаточно из-за вырубки дуба и АЧС.

В декабре 2022 года в Нанайском муниципальном районе Хабаровского края нашли тело погибшего краснокнижного амурского тигрёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить