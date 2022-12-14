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Краснокнижного амурского тигрёнка нашли мёртвым в Хабаровском крае

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В Нанайском муниципальном районе Хабаровского края обнаружено тело погибшего краснокнижного амурского тигрёнка. Причина смерти не сообщается.
Краснокнижного амурского тигрёнка нашли мёртвым в Хабаровском крае
  • РИА Новости

О случае стало известно из релиза управления охотничьего хозяйства регионального правительства, сообщает РИА Новости.

Как выяснили специалисты на месте, тигрёнку было всего около года. Маленький хищник был истощён, без видимых внешних повреждений.

«Останки изъяты сотрудниками полиции для соответствующих процессуальных действий, направления на экспертизу и установления причин его гибели», — отмечает управление.

Амурский тигр — один из самых редких хищников, занесён в Красные книги Международного союза охраны природы и России. В России в дикой природе вид обитает только на Дальнем Востоке, небольшая популяция есть также в Китае.

Весной текущего года в Хабаровском крае было возбуждено уголовное дело из-за приобретения и перевозки туши амурского тигра.

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