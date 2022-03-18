В Хабаровском крае возбудили дело из-за приобретения и перевозки туши амурского тигра

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей из-за приобретения и перевозки туши амурского тигра. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«В середине марта текущего года двое жителей Хабаровского района и города Хабаровска незаконно приобрели и перевезли особь амурского тигра», — говорится в сообщении.

Тушу животного обнаружили в салоне автомобиля одного из фигурантов дела.

Ранее координатор проектов по сохранению видов Всемирного фонда дикой природы Наталья Дронова в беседе с RT рассказала о редких видах животных в российских заповедниках и методах увеличения популяции.

Главный координатор проектов по сохранению редких видов животных Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, заслуженный эколог Наталья Дронова в беседе с URA.RU рассказала о важной работе, которую проводят зоопарки.