В Хабаровском крае возбудили дело из-за приобретения и перевозки туши амурского тигра
«В середине марта текущего года двое жителей Хабаровского района и города Хабаровска незаконно приобрели и перевезли особь амурского тигра», — говорится в сообщении.
Тушу животного обнаружили в салоне автомобиля одного из фигурантов дела.
Ранее координатор проектов по сохранению видов Всемирного фонда дикой природы Наталья Дронова в беседе с RT рассказала о редких видах животных в российских заповедниках и методах увеличения популяции.
Главный координатор проектов по сохранению редких видов животных Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, заслуженный эколог Наталья Дронова в беседе с URA.RU рассказала о важной работе, которую проводят зоопарки.