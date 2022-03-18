В Хабаровском крае возбудили дело из-за приобретения и перевозки туши амурского тигра

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В Хабаровском крае возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей из-за приобретения и перевозки туши амурского тигра. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«В середине марта текущего года двое жителей Хабаровского района и города Хабаровска незаконно приобрели и перевезли особь амурского тигра», — говорится в сообщении.

Тушу животного обнаружили в салоне автомобиля одного из фигурантов дела.

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Главный координатор проектов по сохранению редких видов животных Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, заслуженный эколог Наталья Дронова в беседе с URA.RU рассказала о важной работе, которую проводят зоопарки.

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