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Женщина, раненная при атаке ДРГ под Белгородом: среди боевиков были поляки и американцы

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Раненная при атаке ДРГ Украины жительница Белгородской области сообщила, что её держали в заложниках украинцы, поляки и американцы.
Женщина, раненная при атаке ДРГ под Белгородом: среди боевиков были поляки и американцы
  • Gettyimages.ru

Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что этой женщине особенно тяжело, так как у неё на глазах убили мужа.

«Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках её держали два украинца, остальные, с её слов, — поляки и американцы», — написал Гладков.

22 мая сообщалось, что в Грайворонский район Белгородской области попытались прорваться украинские диверсанты.

Гладков рассказал, что причиной гибели жителя региона при заходе украинской диверсионно-разведывательной группы в Грайворонский городской округ стал выстрел в голову.

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