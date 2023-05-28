Женщина, раненная при атаке ДРГ под Белгородом: среди боевиков были поляки и американцы

Раненная при атаке ДРГ Украины жительница Белгородской области сообщила, что её держали в заложниках украинцы, поляки и американцы.

Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что этой женщине особенно тяжело, так как у неё на глазах убили мужа.

«Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках её держали два украинца, остальные, с её слов, — поляки и американцы», — написал Гладков.

22 мая сообщалось, что в Грайворонский район Белгородской области попытались прорваться украинские диверсанты.

Гладков рассказал, что причиной гибели жителя региона при заходе украинской диверсионно-разведывательной группы в Грайворонский городской округ стал выстрел в голову.