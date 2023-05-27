В Хабаровском крае один человек погиб при крушении мотопараплана

Мотопараплан потерпел крушение на окраине Комсомольска-на-Амуре, пилот погиб, сообщает Восточное МСУТ СК России.

Согласно предварительным данным, мужчина совершал полёт на самостоятельно собранном мотопараплане.

«В ходе осуществления полёта он не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с поверхностью земли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пилот погиб на месте, больше в результате инцидента никто не пострадал.

В октябре 2022 года в ГУ МЧС по региону сообщили о гибели двух человек в результате падения мотодельтаплана в горах Адыгеи.