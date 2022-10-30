Два человека погибли при падении дельтаплана в Адыгее
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«Поступило сообщение о том, что в МО «Майкопский район», автодорога ст. Даховская — плато Лаго-Наки, произошло падение мотодельтаплана. К сожалению, погибли два человека», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что дельтаплан при падении загорелся.
На место происшествия направлены оперативные группы Майкопского пожарно-спасательного гарнизона.
Ранее опылявший поля в Оренбургской области дельтаплан потерпел крушение, пилот погиб.