Пилот погиб при падении дельтаплана в Оренбургской области
- РИА Новости
«Следователи выясняют обстоятельства авиационного инцидента с дельтапланом в Оренбургской области», — приводит РИА Новости сообщение.
Согласно предварительным данным, вечером в Ташлинском районе вследствие контакта с деревьями упал дельтаплан под управлением мужчины 1962 года рождения.
От полученных травм пилот скончался по дороге в больницу.
В июле 2021 года в МЧС Башкирии заявили, что в Учалинском районе дельтаплан без мотора потерпел крушение. Пилот дельтаплана погиб.