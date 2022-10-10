Пилот погиб при падении дельтаплана в Оренбургской области

Опылявший поля в Оренбургской области дельтаплан потерпел крушение в Оренбургской области, пилот погиб, сообщает Центральное межрегиональное СУ СК на транспорте.

«Следователи выясняют обстоятельства авиационного инцидента с дельтапланом в Оренбургской области», — приводит РИА Новости сообщение.

Согласно предварительным данным, вечером в Ташлинском районе вследствие контакта с деревьями упал дельтаплан под управлением мужчины 1962 года рождения.

От полученных травм пилот скончался по дороге в больницу.

В июле 2021 года в МЧС Башкирии заявили, что в Учалинском районе дельтаплан без мотора потерпел крушение. Пилот дельтаплана погиб.