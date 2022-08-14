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Два человека пострадали в результате падения мотодельтаплана в Нижегородской области

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Два человека пострадали в результате падения мотодельтаплана в Кстовском муниципальном округе Нижегородской области.
Два человека пострадали в результате падения мотодельтаплана в Нижегородской области
  • Gettyimages.ru
  • © Werner Van Steen

Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры в своём Telegram.

«По предварительным данным, вблизи деревни Чаглава произошло падение мотодельтаплана. Пострадали мужчина и женщина, которые доставлены в Кстовскую центральную районную больницу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты в настоящий момент устанавливают все обстоятельства происшествия.

В июле 2021 года в МЧС Башкирии заявили, что в Учалинском районе дельтаплан без мотора потерпел крушение. Пилот дельтаплана погиб.

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