Два человека пострадали в результате падения мотодельтаплана в Нижегородской области

Два человека пострадали в результате падения мотодельтаплана в Кстовском муниципальном округе Нижегородской области.

Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры в своём Telegram.

«По предварительным данным, вблизи деревни Чаглава произошло падение мотодельтаплана. Пострадали мужчина и женщина, которые доставлены в Кстовскую центральную районную больницу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты в настоящий момент устанавливают все обстоятельства происшествия.

В июле 2021 года в МЧС Башкирии заявили, что в Учалинском районе дельтаплан без мотора потерпел крушение. Пилот дельтаплана погиб.